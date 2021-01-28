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Общество
Сюжет: COVID-19

В Алматы ужесточают карантин, введенный из-за коронавируса

В Алматы с 1 февраля 2021 года вступают в силу новые ограничения, введенные из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Кроме того, запрещена деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор.

Предусматривает и запрет на деятельность объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров, межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок, деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек. Под запретом с 1 февраля и деятельность сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

Вводится обязательная госпитализация больных всеми формами коронавируса. А деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов и торговых сетей разрешена только в будни с десяти утра до восьми вечера. В выходные они работать не будут. Ограничивается работа рынков и точек общественного питания, работников рекомендуют максимально перевести на удаленку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181481/
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