Курсана Асанова намерены задержать и водворить в ИВС

Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова намерены задержать. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, сегодня утром бывшего милицейского чиновника вызвали на допрос в следственную службу МВД. Курсана Асанова допросили без участия адвоката.

«Курсан Асанов дозвонился мне, когда я была на другом процессе. Известно, что его допросили в присутствии дежурного адвоката. Дело касается беспорядков 5-6 октября 2020 года», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.