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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 99,1 миллиона, умерли более 2,1 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 691 тысячу 826. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 99 миллионов 152 тысячи 14 человек. Больше всего зараженных в США (25 миллионов 123 тысячи 857), Индии (10 миллионов 654 тысячи 533), Бразилии (8 миллионов 844 тысячи 577), России (3 миллиона 679 тысяч 247), Великобритании (3 миллиона 657 тысяч 857), Франции (3 миллиона 112 тысяч 55), Испании (2 миллиона 499 тысяч 560), Италии (2 миллиона 466 тысяч 813), Турции (2 миллиона 429 тысяч 605), Германии (2 миллиона 147 тысяч 814) и Колумбии (2 миллиона 15 тысяч 485).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 54,7 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 20 тысяч 151.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 128 тысяч 721. За трое суток показатель вырос на 40 тысяч 329 человек. В том числе в США скончались 419 тысяч 204, Бразилии — 217 тысяч 37, Индии — 153 тысячи 339, Мексике — 149 тысяч 614, Великобритании — 98 тысяч 129 и Италии — 85 тысяч 461.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 971 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 225 тысяч 875, Узбекистане — 78 тысяч 375, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181017/
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