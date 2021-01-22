13:41
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество

Мусорный полигон. Вице-мэр обратился в Генпрокуратуру по факту завышения цен

Вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев обратился в Генпрокуратуру по факту завышения цен при строительстве мусоросортировочного завода. Об этом он заявил на пресс-туре.

Он отметил, что в 2013 году Европейский банк реконструкции и развития выделил Бишкеку 22 миллиона евро для строительства мусоросортировочного завода. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

«Для строительства офиса здания бишкекского полигона площадью 250 квадратных метров потратили 329 тысяч евро. Таких цен для подобного сооружения и в центре Бишкека не найдете. Мы ждем, пока эстонская компания, которая реализует проект, закончит работу. Сейчас они находятся у себя на родине из-за пандемии. Я обратился в Генпрокуратуру с заявлением. Это дело надо проверить. Вырыли котлован, туда потратили 7 миллионов евро. Купили трактор за 400 тысяч евро, который ничем не пригодился. Стоит сломанный. Деньги потратили в воздух», — рассказал вице-мэр Жамалбек Ырсалиев.

24.kg
Фото 24.kg. Офис бишкекского полигона

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180873/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше наградили волонтеров за оказание помощи нуждающимся во время карантина
В городе Ош началось строительство третьего девятиэтажного ипотечного дома
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
Мэрии Бишкека вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов
Городская свалка. Активисты о том, почему мэрия виновата в загрязнении воздуха
Митинг против ПДП. К участникам акции протеста вышел советник мэра
В Джалал-Абаде два человека претендуют на должность мэра города
Бишкекасфальтсервис оштрафовали почти на полмиллиона сомов
Деньги на ветер. Житель Баткена возмущен качеством отремонтированного тротуара
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
22 января, пятница
13:40
COVID-19. Комиссия установила чиновника, затянувшего принятие третьего протокола COVID-19. Комиссия установила чиновника, затянувшего пр...
13:15
Мусорный полигон. Вице-мэр обратился в Генпрокуратуру по факту завышения цен
13:11
Банкета не будет. Садыр Жапаров прокомментировал подготовку к инаугурации
13:03
В Бишкеке спасатели помогли высвободиться ребенку, застрявшему ногой в батарее
12:50
В аэропорту «Манас» задержали контрабандные лекарства