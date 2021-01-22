Мусорный полигон. Вице-мэр обратился в Генпрокуратуру по факту завышения цен

Вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев обратился в Генпрокуратуру по факту завышения цен при строительстве мусоросортировочного завода. Об этом он заявил на пресс-туре.



Он отметил, что в 2013 году Европейский банк реконструкции и развития выделил Бишкеку 22 миллиона евро для строительства мусоросортировочного завода. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.



«Для строительства офиса здания бишкекского полигона площадью 250 квадратных метров потратили 329 тысяч евро. Таких цен для подобного сооружения и в центре Бишкека не найдете. Мы ждем, пока эстонская компания, которая реализует проект, закончит работу. Сейчас они находятся у себя на родине из-за пандемии. Я обратился в Генпрокуратуру с заявлением. Это дело надо проверить. Вырыли котлован, туда потратили 7 миллионов евро. Купили трактор за 400 тысяч евро, который ничем не пригодился. Стоит сломанный. Деньги потратили в воздух», — рассказал вице-мэр Жамалбек Ырсалиев.

Фото 24.kg. Офис бишкекского полигона