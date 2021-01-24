Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19

Школы вернулись к традиционному формату обучения. С ноября 2020-го, со второй четверти возобновили учебу офлайн 2 тысячи 100 школ, остальные — с нового года.

В Бишкеке пока за парты вернулись только ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Всего в столице в обычном режиме посещают школы более 53 тысяч детей.

Прежний ритм жизни детей после онлайн-обучения и долгого карантина не может не беспокоить родителей.

Вместе с санитарным врачом департамента профилактики заболеваний и государственного санэпиднадзора при Минздраве Марией Кушубаковой 24.kg подготовило рекомендации о мерах безопасности, которым следует научить ребенка во время пандемии коронавируса.

1 Чему следует научить ребенка, который начал ходить в школу? — Все дети уже осведомлены о коронавирусной инфекции. У многих вошли в привычку основные санитарные нормы: ношение маски, частое мытье рук и пользование антисептиком. Если нет, то надо в первую очередь приучить у этому, а также не трогать лицо, рот и нос, не обниматься и не целоваться со свертниками, держать социальную дистанцию в общественных местах.

2 Если ребенок добирается в школу на общественном транспорте, какие еще меры безопасности нужны? — В общественном траспорте необходимо обязательно пользоваться маской. По мере возможности соблюдать дистанции, не разговаривать с другими пассажирами. Обязательно нужно обрабатывать руки после выхода из общественного транспорта и прикосновенний к поверхностям. Таким, как ручки дверей, поручни, перила и другое.

3 Стоит ли менять одежду ученика и дезинфицировать учебники, портфель каждый день? — В начале пандемии департамент профилактики заболеваний и Государственного санэпиднадзора давал подобные рекомендации — обратывать вещи, продукты, которые приносите домой. Сейчас, после более тщательного изучения вируса, выяснилось, что нет такой необходимости. Достотачно сменить одежду и убрать отдельно от других вещей.

4 С какими симптомами нельзя отпускать ученика в школу? — По алгоритму действий, разработанному для школ, у входа в учебное заведение каждый день щкольникам измеряют температуру. Ребенок с повышенными показателями сразу же изолируется в отдельную комнату до приезда медиков. Далее потребуется сдача анализа на COVID-19. Но сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Поэтому родителям стоит более внимательно относиться к здоровью ребенка, в случае недомогания или симптомов простудных болезней также следует воздержаться от посещения школы.

5 Какие санитарные нормы должна соблюдать администрация школы? — Как известно, школы обеспечены санитайзерами, специальными ковриками и тепловизорами. Учителя в классах постоянно носят маски, помещения должны проветриваться, проводиться дезинфекция. Ученики находятся только в одном классе, учителя по предметам сами к ним приходят. Родителям запрещено заходить в школу.

6 Каким должно быть питание ученика? Нужны ли допольнительные витамины? — Питание должно быть сбалансированным. Надо повышать иммунитет ребенка. Поэтому поливитамины для поддержики организма ребенка не будут лишними. Нужен здоровый и продолжительный сон. Надо учитывать, что многие дети отвыкли от обычного ритма жизни. Им пришлось долгое время просидеть дома. Теперь при возвращении в школу каждый будет адаптироваться по-разному. Родителям надо быть бдительными и следить за эмоциональным состоянием ребенка, чтобы вовремя оказать поддержку. Стрессы могут спровоцировать снижение иммунитета.