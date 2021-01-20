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Общество

Энергетики рассказали, зачем кыргызстанцам экономить электроэнергию

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» призывает экономить электроэнергию во избежание перегрузки оборудования электросетей.

По информации компании, 6 января 2021 года кыргызстанцы израсходовали максимальное количество электроэнергии за все время существования энергосистемы страны.

«Граждане потребили 73 миллиона 97 тысяч киловатт-часов. Вечером максимальная мощность потребления составила 3 тысячи 317 мегаватт. Рост потребления электроэнергии происходил как в северной, так и в южной частях энергосистемы. Перегрузы оборудования электрических сетей наблюдались во всех областях республики. Соответственно, существенно увеличился износ оборудования. В ближайшие дни ожидается похолодание, что приведет к росту потребления электроэнергии. ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» обращается к людям и просит экономить электроэнергию», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180620/
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Энергетики рассказали, зачем кыргызстанцам экономить электроэнергию