Пациенты с сахарным диабетом будут бесплатно сдавать еще один анализ

Больные сахарным диабетом смогут сдавать анализ на гликированный гемоглобин бесплатно один раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда ОМС.
По ее данным, нововведение действует с 1 января, обследование пациенты могут пройти в поликлинике по месту приписки.
В ФОМС напомнили, что гражданам Кыргызстана, приписанным в центрах семейной медицины, при наличии показаний и направления от семейного врача предоставляется бесплатно базовый пакет медицинских услуг.
В него входят следующие исследования:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи и микроскопия мочевого осадка;
- микроскопия уретрального и вагинального мазков;
- анализ мокроты (микроскопия мазка);
- определение сахара в крови и моче;
- определение холестерина в крови;
- ЭКГ;
- определение гликированного гемоглобина в крови (пациентам с сахарным диабентом один раз в год);
- анализ мочи на бактериурию методом окраски по Грамму (женщинам в первом триместре беременности).
С вопросами можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 133 с 9.00 до 18.00 за исключением субботы и воскресенья.