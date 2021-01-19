Пациенты с сахарным диабетом будут бесплатно сдавать еще один анализ

Больные сахарным диабетом смогут сдавать анализ на гликированный гемоглобин бесплатно один раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда ОМС.

По ее данным, нововведение действует с 1 января, обследование пациенты могут пройти в поликлинике по месту приписки.

В ФОМС напомнили, что гражданам Кыргызстана, приписанным в центрах семейной медицины, при наличии показаний и направления от семейного врача предоставляется бесплатно базовый пакет медицинских услуг.

В него входят следующие исследования:

общий анализ крови;

общий анализ мочи и микроскопия мочевого осадка;

микроскопия уретрального и вагинального мазков;

анализ мокроты (микроскопия мазка);

определение сахара в крови и моче;

определение холестерина в крови;

ЭКГ;

определение гликированного гемоглобина в крови (пациентам с сахарным диабентом один раз в год);

анализ мочи на бактериурию методом окраски по Грамму (женщинам в первом триместре беременности).

С вопросами можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 133 с 9.00 до 18.00 за исключением субботы и воскресенья.