21:26
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Общество

Пациенты с сахарным диабетом будут бесплатно сдавать еще один анализ

Больные сахарным диабетом смогут сдавать анализ на гликированный гемоглобин бесплатно один раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда ОМС.

По ее данным, нововведение действует с 1 января, обследование пациенты могут пройти в поликлинике по месту приписки.

В ФОМС напомнили, что гражданам Кыргызстана, приписанным в центрах семейной медицины, при наличии показаний и направления от семейного врача предоставляется бесплатно базовый пакет медицинских услуг.

В него входят следующие исследования:

  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи и микроскопия мочевого осадка;
  • микроскопия уретрального и вагинального мазков;
  • анализ мокроты (микроскопия мазка);
  • определение сахара в крови и моче;
  • определение холестерина в крови;
  • ЭКГ;
  • определение гликированного гемоглобина в крови (пациентам с сахарным диабентом один раз в год);
  • анализ мочи на бактериурию методом окраски по Грамму (женщинам в первом триместре беременности).

С вопросами можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 133 с 9.00  до 18.00 за исключением субботы и воскресенья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180435/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и двух областях прекратили выписывать бумажные рецепты
Цифра дня. 507 миллионов сомов получили больницы за экстренную помощь населению
За ноябрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят 222,7 миллиона сомов
ФОМС отчитался о зарплате врачей красной зоны Нацгоспиталя
Бюджет спецбольницы для чиновников составляет 152 миллиона сомов в год
ФОМС не выполняет свои функции. Эксперты о затратах фонда
В ФОМС напомнили, какие медуслуги могут получить бесплатно пациенты с диабетом
Зуд реформирования. Когда надо семь раз отмерить
В очереди Минздрава на получение бесплатного гемодиализа стоят 89 человек
Медикам Джалал-Абадской области выплатили 24,6 миллиона сомов компенсаций
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Бизнес
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
19 января, вторник
21:14
Пациенты с сахарным диабетом будут бесплатно сдавать еще один анализ Пациенты с сахарным диабетом будут бесплатно сдавать ещ...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 января: снег
20:44
В Бишкеке в 2020 году раскрыто 2 тысячи 740 преступлений и проступков
20:33
Не надо, как в Бишкеке: милиция встретилась с водителями междугородних такси
20:25
Министр образования без предупреждения проверил школу в Бишкеке