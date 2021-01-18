Кыргызстан находится в зеленой зоне по темпам распространения COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, специалисты Министерства здравоохранения проводят картирование регионов по темпам распространения COVID-19.

«По последним сведениям, все области, кроме Чуйской, перешли из желтой зоны в зеленую по темпам распространения коронавирусной инфекции, в красной зоне нет ни одной. Показатель выздоровевших увеличился и составляет 95,1 процента», — отметили в штабе.

Там уточнили, что к зеленой зоне относят территории, где недельная заболеваемость составляет до 40 человек на 100 тысяч при репродуктивном числе менее одного или до 20 человек на 100 тысяч при репродуктивном числе более одного.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.