Число умерших после заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 735 тысяч 718. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 93 миллиона 787 тысяч 372 человека. Больше всего зараженных в США (23 миллиона 520 тысяч 563), Индии (10 миллионов 527 тысяч 683), Бразилии (8 миллионов 393 тысячи 492), России (3 миллиона 483 тысячи 531), Великобритании (3 миллиона 325 тысяч 642), Франции (2 миллиона 931 тысяча 396), Турции (2 миллиона 373 тысячи 115), Италии (2 миллиона 352 тысячи 423), Испании (2 миллиона 252 тысячи 164), Германии (2 миллиона 23 тысячи 801) и Колумбии (1 миллион 870 тысяч 179).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 51,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 412 тысяч 964.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 6 тысяч 987. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 990 человек. В том числе в США скончались 391 тысяча 922, Бразилии — 208 тысяч 246, Индии — 151 тысяча 918, Мексике — 137 тысяч 916, Великобритании — 87 тысяч 448 и Италии — 81 тысяча 325.

В Кыргызстане зарегистрировали 82 тысячи 986 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 212 тысяч 812, Узбекистане — 77 тысяч 845, Таджикистане — 13 тысяч 308.