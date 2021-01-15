Для зараженных COVID-19 свободны 313 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 313 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 15 января:
- Национальный хирургический центр — 2;
- Национальный центр фтизиатрии — 18;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
- Городская клиническая больница № 1 — 70;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 188;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Клинический родильный дом № 2 — 18.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 857 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.