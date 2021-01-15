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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 93 миллионов, умерли более 1,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 738 тысяч 455. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 93 миллиона 51 тысяча 654 человека. Больше всего зараженных в США (23 миллиона 308 тысяч 712), Индии (10 миллионов 512 тысяч 93), Бразилии (8 миллионов 324 тысячи 294), России (3 миллиона 459 тысяч 237), Великобритании (3 миллиона 269 тысяч 757), Франции (2 миллиона 909 тысяч 879), Турции (2 миллиона 364 тысячи 801), Италии (2 миллиона 336 тысяч 279), Испании (2 миллиона 211 тысяч 967), Германии (2 миллиона 4 тысячи 11) и Колумбии (1 миллион 849 тысяч 101).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 51,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 354 тысячи 817.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 991 тысячи 997. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 104 человека. В том числе в США скончались 388 тысяч 529, Бразилии — 207 тысяч 95, Индии — 151 тысяча 727, Мексике — 136 тысяч 917, Великобритании — 86 тысяч 163 и Италии — 80 тысяч 848.

В Кыргызстане зарегистрировали 82 тысячи 857 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 211 тысяч 901, Узбекистане — 77 тысяч 777, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180049/
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