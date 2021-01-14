Почти 700 сертифицированных строителей появилось в Кыргызстане в 2020 году

693 строителя впервые получили сертификат специалиста строительной отрасли в 2020 году. Всего за 12 месяцев выдано более 1 тысячи 700 документов. Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ.

По его информации, наибольшее количество сертификатов получили специалисты по Бишкеку — 1 тысяча 33.

«Всего по видам деятельности выдано проектировщикам 518, изыскателям — 59, специалистам по инжиниринговым услугам — 461, специалистам по производству строительных материалов и конструкций — 14 и специалистам по строительно-монтажным работам — 679 квалификационных сертификатов. В выдаче отказали 160 специалистам, впервые получили 693 специалиста, а продлили в связи с окончанием срока действия 1 тысячу 38 квалификационных сертификатов», — отметили в госагентстве.