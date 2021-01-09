В Кыргызстане за сутки выявили еще 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 70 случаев, в Оше — 3, в Чуйской области — 38, Таласской — нет заболевших, Ошской — 5, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 5.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 138 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.