Кусеину Карасаеву 120 лет. В Караколе отпраздновали день рождения лингвиста

В Караколе провели мероприятие в честь дня рождения лингвиста Кусеина Карасаева. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в Иссык-Кульской области.

По ее информации, в праздновании участвовали замминистра культуры Кайрат Осмоналиев, полпред правительства в регионе Элчибек Джантаев, а также деятели культуры. Они возложили цветы к памятнику ученого, посетили музей.

В своей речи глава области подчеркнул, что Кусеин Карасаев внес неоценимый вклад в развитие кыргызского языкознания. «Лингвистические труды Кусеина Карасаева имеют неоценимое научное и практическое значение. Он является одним из первых авторов словарей в республике, участником создания всех видов кыргызского алфавита», — говорится в сообщении.