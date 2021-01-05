22:31
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Общество

Кусеину Карасаеву 120 лет. В Караколе отпраздновали день рождения лингвиста

В Караколе провели мероприятие в честь дня рождения лингвиста Кусеина Карасаева. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в Иссык-Кульской области.

По ее информации, в праздновании участвовали замминистра культуры Кайрат Осмоналиев, полпред правительства в регионе Элчибек Джантаев, а также деятели культуры. Они возложили цветы к памятнику ученого, посетили музей.

В своей речи глава области подчеркнул, что Кусеин Карасаев внес неоценимый вклад в развитие кыргызского языкознания. «Лингвистические труды Кусеина Карасаева имеют неоценимое научное и практическое значение. Он является одним из первых авторов словарей в республике, участником создания всех видов кыргызского алфавита», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178888/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Столичная милиция необычным видео поздравила бишкекчан с наступающим Новым годом
Максат Мамытканов поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником
В день 95-летия Исторический музей показал архивные фотографии и документы
День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Подписан указ о подготовке к празднованию 30-летия независимости Кыргызстана
В Кыргызстане отмечают День комуза. Соотечественников поздравил президент
Депутаты поддержали предложение ограничить проведение юбилейных мероприятий
Юбилей оперного певца Булата Минжилкиева отметят в Кыргызстане концертом
Богослужение на Пасху-2020 для православных Кыргызстана пройдет в режиме онлайн
Экс-спикеры ЖК просят присвоить Ахматбеку Суюмбаеву звание Героя Кыргызстана
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
22:17
Дома ходим в верхней одежде. Бишкекчане жалуются на отопление Дома ходим в верхней одежде. Бишкекчане жалуются на ото...
22:00
Во внутренних войсках Кыргызстана начался новый учебный год
21:43
Кусеину Карасаеву 120 лет. В Караколе отпраздновали день рождения лингвиста
21:15
В 2020 году в Бишкеке правила благоустройства нарушили на 11,7 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: в Бишкеке ночью ожидается −17 градусов