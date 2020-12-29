ВОЗ: COVID-19 станет эндемическим заболеванием, как грипп

Эксперты ВОЗ констатируют, что прививка поможет восстановить нормальную жизнь, но COVID-19 вряд ли исчезнет — он станет эндемическим заболеванием, как грипп, например. Об этом сообщают «Новости ООН».

В издании напомнили, что в конце 2019 года, Всемирная организация здравоохранения получила первые тревожные сообщения из Китая о случаях пневмонии «загадочного происхождения».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил на брифинге, какой путь был пройден за год. В январе эксперты организации выпустили первый пакет всеобъемлющих рекомендаций, тогда же был расшифрован геном вируса и опубликован протокол для диагностики. 30 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, в феврале эксперты организации обнародовали глобальный План борьбы с коронавирусом.

«Научный прорыв, ставший возможным благодаря беспрецедентному сотрудничеству между общественным и частным секторами, привел к тому, что в ряде стран недавно уже начали применение безопасной и эффективной вакцины. Это огромное достижение!» — отметил Тедрос Гебрейесус.

Но мы в ВОЗ не успокоимся, пока доступ к новой вакцине не получат все нуждающиеся по всему миру». Тедрос Гебрейесус

Глава организации добавил, что человечество ждет еще много трудностей, в том числе связанных с мутациями вируса. В данный момент эксперты ВОЗ тесно сотрудничают с учеными из Великобритании и Южной Африки, где продолжается исследование новых штаммов. По последним, но все еще не окончательным данным, известно, что эти варианты коронавируса не более опасны, чем те, что циркулировали до сих пор. Также не выявлены случаи повторного заражения среди уже переболевших (в случае значительных мутаций обычно существуют опасения повторного заражения измененным вирусом).

«Работа в лабораториях продолжается в эти минуты и не остановится в праздничные дни», — сообщила главный технический специалист ВОЗ Мария Ван Керкхов. Перед учеными стоит задача подтвердить эффективность существующих вакцин против выявленных мутаций вируса, а также понять, насколько эти штаммы легче передаются.

Что касается вакцин, то эксперты предлагают не расслабляться: на сегодня точно известно, что вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни, а вот стопроцентной уверенности в том, что она защищает вообще от заражения, пока нет.

Это значит, что, отправляясь в страну с благополучной эпидемиологической ситуацией, где в настоящее время нет активного распространения вируса, вакцинированный человек должен соблюдать те же меры предосторожности, как и до получения прививки.

В ВОЗ добавили, что нынешний год при всей своей тяжести стал годом торжества науки, но еще предстоит многое узнать о коронавирусе. В целом ученые полагают, что о его ликвидации пока говорить очень рано — сейчас главное научиться «сосуществовать». Скорее всего, заболевание станет эндемическим, то есть в обозримом будущем полностью от него не избавиться.