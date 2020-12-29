21:12
USD 82.71
EUR 101.23
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: COVID-19 станет эндемическим заболеванием, как грипп

Эксперты ВОЗ констатируют, что прививка поможет восстановить нормальную жизнь, но COVID-19 вряд ли исчезнет — он станет эндемическим заболеванием, как грипп, например. Об этом сообщают «Новости ООН».

В издании напомнили, что в конце 2019 года, Всемирная организация здравоохранения получила первые тревожные сообщения из Китая о случаях пневмонии «загадочного происхождения».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил на брифинге, какой путь был пройден за год. В январе эксперты организации выпустили первый пакет всеобъемлющих рекомендаций, тогда же был расшифрован геном вируса и опубликован протокол для диагностики. 30 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, в феврале эксперты организации обнародовали глобальный План борьбы с коронавирусом.

«Научный прорыв, ставший возможным благодаря беспрецедентному сотрудничеству между общественным и частным секторами, привел к тому, что в ряде стран недавно уже начали применение безопасной и эффективной вакцины. Это огромное достижение!» — отметил Тедрос Гебрейесус.

Но мы в ВОЗ не успокоимся, пока доступ к новой вакцине не получат все нуждающиеся по всему миру».

Тедрос Гебрейесус

Глава организации добавил, что человечество ждет еще много трудностей, в том числе связанных с мутациями вируса. В данный момент эксперты ВОЗ тесно сотрудничают с учеными из Великобритании и Южной Африки, где продолжается исследование новых штаммов. По последним, но все еще не окончательным данным, известно, что эти варианты коронавируса не более опасны, чем те, что циркулировали до сих пор. Также не выявлены случаи повторного заражения среди уже переболевших (в случае значительных мутаций обычно существуют опасения повторного заражения измененным вирусом).

«Работа в лабораториях продолжается в эти минуты и не остановится в праздничные дни», — сообщила главный технический специалист ВОЗ Мария Ван Керкхов. Перед учеными стоит задача подтвердить эффективность существующих вакцин против выявленных мутаций вируса, а также понять, насколько эти штаммы легче передаются.

Что касается вакцин, то эксперты предлагают не расслабляться: на сегодня точно известно, что вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни, а вот стопроцентной уверенности в том, что она защищает вообще от заражения, пока нет.

Это значит, что, отправляясь в страну с благополучной эпидемиологической ситуацией, где в настоящее время нет активного распространения вируса, вакцинированный человек должен соблюдать те же меры предосторожности, как и до получения прививки.

В ВОЗ добавили, что нынешний год при всей своей тяжести стал годом торжества науки, но еще предстоит многое узнать о коронавирусе. В целом ученые полагают, что о его ликвидации пока говорить очень рано — сейчас главное научиться «сосуществовать». Скорее всего, заболевание станет эндемическим, то есть в обозримом будущем полностью от него не избавиться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178322/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Чуйской области открылись новые модульные больницы
В мире COVID-19 заразились свыше 81,2 миллиона, умерли более 1,7 миллиона
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 62 человека, 383 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека
В Кыргызстане выявили 119 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 80 654
В Китае журналистке дали четыре года колонии за репортажи из Ухани
Приложение «Путешествую без COVID-19» может заработать в ЕАЭС в 2021 году
Кыргызстан получит новое оборудование для проведения анализов на COVID-19
Из-за пандемии COVID-19 ООН ввела новый международный день
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Продажа радиочастот. Новые задержания и&nbsp;домашние аресты Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
Бизнес
Кыргызский продукт получил престижную награду в&nbsp;Лондоне Кыргызский продукт получил престижную награду в Лондоне
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; online-касса от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo;! Впервые в Кыргызстане — online-касса от «Халык Банка»!
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
29 декабря, вторник
21:07
Почти на 3 миллиона сомов нанес ущерб государству Кара-Кульджинский айыл окмоту Почти на 3 миллиона сомов нанес ущерб государству Кара-...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 декабря: без осадков
20:59
В дисциплинарную комиссию поступило представление на Гульбару Калиеву
20:39
В Каракольском парке мужчина незаконно срубил елку к Новому году. Его задержали
20:29
В департаменте туризма новый глава