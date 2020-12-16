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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы президента. Равшану Джеенбекову для агитации выдадут справку в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого сегодня опять не доставили в зал заседаний. Секретарь судебного заседания сообщила, что в суд явились все обвиняемые, кроме Алмазбека Атамбаева, Албека Ибраимова и Аскарбека Шадиева. Под стражей находится Фарид Ниязов.

Адвокат обвиняемого Равшана Джеенбекова заявил, что суд не рассматривает ходатайство его подзащитного, тем самым нарушая его права как кандидата в президенты, а также фигуранта дела. Согласно УПК, через год меру пресечения судья может отменить или изменить.

Сам кандидат в президенты пояснил, что, возможно, ему понадобится выехать не только за пределы столицы, но и страны. «Закон позволяет выезжать для агитации за пределы республики. Я никогда не пропускал заседания и уважаю суд», — сказал Равшан Джеенбеков.

Судья заявил, что, в случае если обвиняемому необходимо будет выехать, суд готов предоставить ему справку. Однако мера пресечения будет рассмотрена только после того, как будет полный состав суда.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также по эпизоду с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум». Кроме того, суд объединил с другими дело о событиях 7-8 августа прошлого года в селе Кой-Таш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176895/
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