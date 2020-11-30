Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка

В Бишкеке около здания Верховного суда сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева подрались со сторонником Садыра Жапарова.

Мужчина по имени Бакай Кашкарбаев заявил, что Алмазбек Атамбаев должен нести моральную ответственность за освобождение Азиза Батукаева.

«Да, вы говорите, что Алмазбек Атамбаев невиновен. Возможно, это так. Но ведь он был тогда у власти, был главой Совбеза», — сказал Бакай Кашкарбаев.

Сторонники Атамбаева возмутились высказываниями активиста и подрались с ним.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.