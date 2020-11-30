В Бишкеке с начала года зарегистрировано восемь случаев ботулизма

В Бишкеке за 11 месяцев зарегистрировано восемь случаев ботулизма. Об этом сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, всего пострадало 12 человек, в том числе 1 ребенок.

Специалисты отмечают, что заболевание регистрируют во все времена года, но наиболее высок уровень в осенне-зимнее время, когда люди активно начинают потреблять домашние консервы.

«Только за прошлую неделю зарегистрированы три случая тяжелой формы ботулизма. Все больные госпитализированы в реанимационное отделение Чуйской областной объединенной больницы и Городской детской клинической больницы», — отметили в ЦГСЭН.

В центре напомнили, что ботулизм — острое инфекционное заболевание, обусловленное специфическим действием нейротоксина Clostridium botulinum — самого сильного из известных токсинов.

Инкубационный период при пищевом ботулизме составляет от 8 часов до 10 суток.

Первыми и наиболее постоянными симптомами ботулизма являются утомляемость, головокружение, сухость во рту.

Поражается центральная нервная система, мышцы шеи и конечностей. «При тяжелом течении больные не могут сами идти, они буквально «висят» на сопровождающих. Если больной сидит, то голова опущена, ему нелегко удержать ее, она буквально падает на грудь. На второй-третий день появляется тошнота, вздутие, понос (начинается парез желудочно-кишечного тракта). Присоединяется расстройство зрения, «туман», «сетка перед глазами»», — отметили в ЦГСН.