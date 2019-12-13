В Бишкеке 26 случаев ботулизма зафиксировано с начала 2019 года

В Бишкеке с начала 2019 года выявлено 26 случаев ботулизма. За весь 2018-й таких случаев было 10. Об этом сообщил Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека со ссылкой на его главного врача Рыспека Сыдыгалиева.

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По его данным, за декабрь 2019 года зарегистрировано два случая пищевого отравления, связанного со стихийной уличной торговлей. 7 декабря госпитализирована женщина. Она съела консервированный салат, купленный у торговки на улице. 11 декабря пострадавший употреблял баклажанную икру. Консервированный салат куплен рядом с одним из гипермаркетов. Больной госпитализирован.

В центре напомнили, что токсин часто не изменяет внешний вид, запах и вкус продукта, поэтому имеющиеся домашние консервы за 6-12 часов до еды необходимо прокипятить в течение 15-20 минут.

Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед тем, как подавать на стол, — основная мера профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.