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Общество

В Кыргызстане за 10 месяцев зарегистрировали 28 случаев ботулизма

За 10 месяцев в Кыргызстане зарегистрировали 28 случаев ботулизма с 57 пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в основном заболеваемость ботулизмом регистрировали в Ошской области — 19 случаев с 42 пострадавшими.

В ведомстве напомнили, что ботулизм — это острое пищевое отравление, возникающее в результате употребления продуктов, зараженных палочками ботулизма и содержащих ботулотоксин, при этом поражается нервная система.

«Возбудителем ботулизма является анаэробная палочка Clostridium botulinum, способная развиваться без доступа кислорода. Она способна вырабатывать самый сильный в природе яд. Смертность при ботулизме в случаях несвоевременного обращения за медицинской помощью достигает 70 процентов», — отметили в Минздраве.

Признаки ботулизма проявляются после употребления зараженного продукта в течение 2-36 часов, но иногда инкубационный период может продолжаться 8-10 дней. Чаще всего болезнь наступает через 12-24 часа.

«В большинстве случаев ботулизм начинается остро. Может возникнуть сразу у нескольких членов семьи или знакомых, употреблявших накануне консервированные салаты или огурцы, грибы, баклажаны либо другие овощи и мясные продукты», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174149/
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