Партию «Реформа» покинули девять членов, в том числе заместители председателя

Партию «Реформа» покинули несколько членов, в том числе заместители председателя. Информацию об этом 24.kg подтвердили в политорганизации.

Отмечается, что из партии вышли девять человек. Причина — расхождение видения относительно дальнейшего развития политобъединения и понимания базовых принципов и ценностей Клары Сооронкуловой (председателя).

«Нам нелегко далось это решение, потому что мы, с одной стороны, глубоко осознаем, какую ответственность несем перед нашими избирателями и сторонниками, которые всей душой поддержали «Реформу» на выборах. Мы очень хорошо понимаем, как важно было сохранить ту хрупкую надежду, которую партия дала народу как новая политическая сила, состоящая из порядочных и незапятнанных людей. Нам очень не хотелось уходить из «Реформы», поэтому так долго откладывали это решение. Но с другой — по этой же причине мы понимаем, что не можем молча наблюдать, как наш первоначальный принцип, заключавшийся в том, что в наших рядах не будет дискредитировавших себя политиков, неоднократно нарушался», — говорится в заявлении покинувших ряды политорганизации.

Мы хорошо понимаем, что в нашей политической среде лавировать, отказываться от своих слов, не иметь никаких убеждений и принципов является нормой, но мы не хотим мириться с таким положением вещей. Из заявления покинувших ряды партии членов «Реформы»

«Мы намерены разрушить этот стереотип и создать общественно-политическую силу в Кыргызской Республике, основанную на принципах идеологии партии; неприятие вождизма; открытость и гласность перед обществом», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что из политобъединения вышли два зампредседателя Урмат Джаныбаев и Азият Жекшеев, а также члены политсовета Али Шабдан, Назгуль Шекекова, Мирбек Маматкасым и члены партии Урмат Казакбаев, Кубанычбек Ибраев, Таалай Мукамбетов, Сагындык Абадбек уулу.