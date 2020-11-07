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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Непраздничные даты кыргызской журналистики — 5. Timeline

По итогам 2019 года Кыргызстан занял 83-е место в мировом рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».

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 «Улучшается, но может стать еще лучше», — оценила неправительственная организация ситуацию в Кыргызстане. Ее представители отметили, что в стране исключительный плюрализм СМИ среди стран Центральной Азии. Однако, если политики, ставшие после 5 октября у руля, продолжат играть в молчанку и делать вид, что не слышат ни прямых угроз СМИ, ни националистических выпадов в адрес русскоговорящих журналистов, то Кыргызстан рискует утратить свои позиции.

7 ноября, в День информации и печати, 24.kg вспоминает, как в разные годы на островке демократии ограничивали свободу слова и нарушали права журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172208/
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