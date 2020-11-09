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Общество

Когда ты не такой, как все. В Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе

В Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе. В нем наряду с обычными работают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Журналист 24.kg поговорила с социальными предпринимателями, обеспечивающими работой кыргызстанцев с инвалидностью, и выяснила, насколько эффективен этот бизнес.

Социальное кафе основали кыргызстанец Нурмат Эшалиев и американец Джеймс Торсон.

«Впервые об инклюзивной деятельности я задумался девять лет назад, когда у нас с супругой родилась дочь с синдромом Дауна. Мы были в растерянности, когда узнали о диагнозе, нас беспокоило ее будущее. В Кыргызстане тяжело трудоустроиться даже обычным людям, не говоря уже о людях с ОВЗ. И мы хотели, чтобы наши дети смогли работать, обеспечивать себя и быть самостоятельными. Поэтому решили начать собственный бизнес», — рассказывает Нурмат Эшалиев.

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Сначала молодая семья планировала открыть собственную ферму — завести кур, выращивать овощи, но в итоге занялись пчеловодством. Но дела шли без особых успехов. Общаясь с людьми, оказавшимися в похожей ситуации, Нурмат понял, что нужно идти другим путем — запустить малый бизнес в городе.

Как раз в то время он познакомился с Джеймсом Торсоном, выходцем из штата Дакота (США), который четвертый год жил в Бишкеке. Тот тоже раздумывал над идеей создания рабочих мест для уязвимых групп населения: ЛОВЗ, сирот, бездомных. Вместе Джеймс и Нурмат решили открыть инклюзивное кафе — первое в стране.

Сразу возник вопрос с меню. Учитывая, что готовить будут люди с ограниченными возможностями здоровья, блюда должны были быть максимально простые. Креативные работодатели остановились на идее сэндвич-кафе и не прогадали — с приготовлением закрытых бутербродов их особенные сотрудники справляются играючи.

На сегодня в кафе в разных сменах трудятся шесть человек с ОВЗ: двое глухонемых, два человека с синдромом Дауна, один эпилептик и один с ДЦП.

«Диагнозы этих людей не делают их менее эффективными. Наоборот, они более трудолюбивы, усидчивы, ответственны, исполнительны, чем сотрудники без проблем со здоровьем. Я ими очень доволен», — говорит Нурмат Эшалиев.

43-летняя Нурай Бекмуратова не слышит и не может говорить. Она трудится в кафе техничкой, и это ее первое место работы. Все предыдущие попытки самостоятельно зарабатывать провалились — женщину никуда не брали. Родители и четверо братьев поддерживают Нурай, в том числе и материально, но ей хотелось добиться чего-то самой. С коллегами женщина общается невербально: записками и языком жестов.

«Я счастлива, что меня взяли на работу. Здесь дружелюбный коллектив. До этого я сидела дома», —улыбается Нурай.

Сидел дома до прихода в это кафе и Дмитрий Раздоский. Он выучился на повара-кондитера, но из-за диагноза «эпилепсия» ему везде отказывали. Здесь он работает на кухне заготовщиком.

«Я хотел стать кондитером. Для этого обучался в колледже. В этом году должен был пройти практику. Но меня никуда не взяли из-за моей инвалидности. Пришлось проходить ее дома», — сетует Дмитрий.

Сооснователь кафе Джеймс Торсон призывает предпринимателей не бояться нанимать на работу людей с ОВЗ.

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«В выполнении работы они ничем не отличаются от типичных людей. Где-то даже лучше выполняют. У них есть свой характер, привычки, как и у всех. Они бывают позитивными и не очень. Поэтому к каждому нужен индивидуальный подход, как и везде», — подчеркивает он.

С ним согласен и его партнер Нурмат Эшалиев. «Их называют людьми с ограниченными возможностями. На самом деле это не так. Они ограничены только в выборе профессии, так как многие учреждения, организации, работодатели отказывают им. Я бы призвал людей дать им возможность жить полноценной жизнью», — добавил он.

По данным Министерства труда и социального развития, по итогам девяти месяцев этого года в Кыргызстане только официально зарегистрировано 652 безработных из числа ЛОВЗ, в том числе 315 женщин. Размер пособия по безработице составляет 300 сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172080/
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