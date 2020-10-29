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Общество

Новый вице-мэр Жамалбек Ырсалиев приходится родственником Эркину Мамбеталиеву

Новый вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев приходится родственником бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников. 

По их данным, сестра Мамбеталиева замужем за Ырсалиевым. Ранее Эркин Мамбеталиев подавал в суд на гражданского активиста Адиля Турдукулова, требуя с него 5 миллионов сомов за то, что последний написал о родственных связях в соцсетях. 

Эркин Мамбеталиев осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жогорку Кенеша Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171311/
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