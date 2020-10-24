10:25
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество

Стала известна причина смерти Айдара Акаева

Сын первого президента Кыргызстана Айдар Акаев скончался от отравления алкоголем и наркотиками. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, проверка показала, что именно сочетание алкоголя и кокаина привело к остановке сердца.

О смерти Айдара Акаева стало известно 6 февраля. По предварительным сведениям, сообщалось, что мужчина умер от остановки сердца, не дожив до своего 44-летия всего две недели.

Напомним, что у свергнутого 24 марта 2005 года президента четверо детей — Бермет, Айдар, Саадат и Илим.

Бермет и Айдар Акаевы баллотировались в Жогорку Кенеш и получили депутатские мандаты от партии власти «Алга Кыргызстан». Это вызвало широкий протест в стране. В результате митингов, завершившихся 24 марта 2005-го захватом «Белого дома», Аскара Акаева свергли. Он сбежал из республики с семьей.

Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых Сайкал. У них трое детей.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170599/
просмотров: 964
Версия для печати
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
24 октября, суббота
10:11
Стала известна причина смерти Айдара Акаева Стала известна причина смерти Айдара Акаева
10:06
Более 2,5 миллиона запросов поступило на сервис Carcheck за год
09:54
Глава МИД России о том, когда возобновят финансирование Кыргызстану
09:51
Вопросы кыргызско-российского сотрудничества обсудили министры иностранных дел
09:34
Детский музыкальный фестиваль «Карусель» прошел в Бишкеке
23 октября, пятница
23:55
Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре
23:23
К 2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот