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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В МВД выясняют, с какой целью их сотрудник пришел в ЦИК

В МВД выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего сегодня в Центризбиркоме. Информацию об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент пресс-служба министерства уточняет у следственной службы информацию о целях и задачах визита сотрудника следствия в ЦИК. Выясняются все озвученные в СМИ обстоятельства случившегося. Подробную информацию сообщим после уточнений», — сказали в МВД.

Напомним, что сегодня в Центризбирком пришел некий человек, представившийся работником второго отдела МВД Борубашевым. Он потребовал, чтобы весь состав избирательной комиссии незамедлительно явился на допрос. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

ЦИК сегодня же, отметим, объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны решить вопрос о снижении суммы залога и порога.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170207/
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