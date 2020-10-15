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Общество

Митинг в Бишкеке. Сторонники премьера решили продолжить акцию у госрезиденции

Фото 24.kg. Митингующие погрузились в автобусы, чтобы поехать к госрезиденции

В Бишкеке у Дома правительства сегодня вновь начали собираться сторонники премьер-министра Садыра Жапарова.

Около ста человек погрузились в подъехавшие автобусы, чтобы на них поехать к государственной резиденции «Ала-Арча». Сбор намечен у гостиницы «Иссык-Куль». Стоит отметить, что требования участников акции протеста изменились. Теперь они митингуют за отставку Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства. 

Напомним, что вчера депутаты Жогорку Кенеша повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что решит вопрос отставки президента.

Вечером того же дня, выступая перед своими сторонниками на площади, Садыр Жапаров заявил, что глава государства Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся сегодня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169374/
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