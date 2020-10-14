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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации

В Бишкеке на Старой площади продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова.

На акцию собралось примерно 1 тысяча человек. Не обошлось и без провокаций. Один из митингующих стал возмущаться, почему ему не дают слово. Несколько человек вывели его из толпы и стали разбираться прямо на газоне у Дома правительства.

Когда протестанты заметили, что журналисты снимают инцидент, корреспондента 24.kg стали агрессивно оттеснять и толкать, запрещая вести съемку.

Напомним, в столице Кыргызстана действует режим ЧП — любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169222/
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