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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Колонна БТР. В Бишкек из Токмака прибыла военная техника

В Бишкек из Токмака прибыла колонна БТР (бронированные транспортно-боевые машины) и другой военной техники. Об этом сообщают очевидцы.

В редакцию 24.kg прислали видео, как колонна выезжает из Токмака, предположительно, с базы спецподразделения «Скорпион» Сухопутных войск.

Пользователи также поделились видео, где эта же колонна движется в сторону Бишкека в районе кафе «Гавайи» близ Токмака.


Напомним, в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения, с завтрашнего дня будет действовать комендантский час — с 20.00 до 8.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168601/
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