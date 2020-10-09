Колонна БТР. В Бишкек из Токмака прибыла военная техника

В Бишкек из Токмака прибыла колонна БТР (бронированные транспортно-боевые машины) и другой военной техники. Об этом сообщают очевидцы.

В редакцию 24.kg прислали видео, как колонна выезжает из Токмака, предположительно, с базы спецподразделения «Скорпион» Сухопутных войск.

Пользователи также поделились видео, где эта же колонна движется в сторону Бишкека в районе кафе «Гавайи» близ Токмака.





Напомним, в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения, с завтрашнего дня будет действовать комендантский час — с 20.00 до 8.00.