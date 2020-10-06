Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов освобожден из колонии

Экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова освободили из колонии. Об этом сообщают его сторонники.

По их словам, сегодня примерно в 12.00 его забрали из исправительной колонии № 8, находящейся в селе Петровка Московского района. В данный момент экс-мэр направляется в сторону Бишкека.

Отметим, сразу после захвата «Белого дома» и ГКНБ митингующие освободили бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Из СИЗО и колоний вышли также его сторонники — Сапар Исаков, Фарид Ниязов, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагынбаев.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение Ленинского районного, приговорившего Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы. В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.