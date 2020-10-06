16:16
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов освобожден из колонии

Экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова освободили из колонии. Об этом сообщают его сторонники.

По их словам, сегодня примерно в 12.00 его забрали из исправительной колонии № 8, находящейся в селе Петровка Московского района. В данный момент экс-мэр направляется в сторону Бишкека.

Отметим, сразу после захвата «Белого дома» и ГКНБ митингующие освободили бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Из СИЗО и колоний вышли также его сторонники — Сапар Исаков, Фарид Ниязов, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагынбаев.

Напомним, Бишкекский городской суд оставил в силе решение Ленинского районного, приговорившего Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы. В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167880/
просмотров: 3026
Версия для печати
Материалы по теме
Процесс над экс-мэрами Бишкека. Рассмотрение апелляции началось в Верховном суде
К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову не пустили адвоката
Я буду бороться до конца. Кубанычбек Кулматов прокомментировал решение суда
Суд над экс-мэрами. Городской суд оставил решение районного без изменений
Албек Ибраимов считает, что решение о его судьбе принимается на Красной площади
Фигурантам дела о строительстве школы в «Калыс-Ордо» просят по 15 лет тюрьмы
Обвинение просит для Албека Ибраимова 20 лет, Кубанычбека Кулматова — 15 лет
В суде над экс-мэрами произошла потасовка
Суд над экс-мэрами. У одного из обвиняемых температура, но процесс продолжается
В суде экс-мэров возник спор между адвокатом и судьей
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
16:15
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
16:07
Митинг сторонников Алмазбека Атамбаева завершился скандалом
16:02
Не знает, сколько в Бишкеке районов — Гуля Алмамбетова о народном мэре Бишкека
16:01
Снова перестановки. Сменили министра финансов
15:50
Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратилось 686 пострадавших