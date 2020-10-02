В Кыргызстане решили централизовать управление госпредприятиями в сфере геологии

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования предложил создать ГП «Кыргызгеология» для управления государственными предприятиями в сфере геологии. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, для эффективного использования госимущества, оптимизации расходов госпредприятий и акционерных обществ с контрольным государственным пакетом акций в 2012 году образовали Межведомственную комиссию. Она рекомендовала ГКПЭН и ФУГИ внести предложения правительству о создании Государственного предприятия «Кыргызгеология».

В ведомстве отметили, что в геологоразведочной отрасли сложилось катастрофическое положение: уменьшение объемов и источников финансирования, ликвидация геологоразведочных и научно-исследовательских организаций. Поэтому приоритетными направлениями геологии должны стать вопросы собственности, стоимости запасов, информации и риска, национальной экономической безопасности.

Проектом предусматривается централизованное управление государственными предприятиями в сфере геологии, что позволит комплексно изучать месторождения полезных ископаемых.

«Кыргызгеологию» предлагают создать путем реорганизации ГП «Северо-Кыргызская геологическая экспедиция» и присоединения к нему ряда предприятий госкомитета: «Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований»; «Южно-Кыргызская ордена Трудового Красного Знамени геологическая экспедиция»; «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция»; «Кыргызская геофизическая экспедиция»; «Бишкекский опытно-экспериментальный завод горно-разведочной техники».