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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Игнорирование COVID-19 продолжается. На свадьбу собрали 300 человек

В Джалал-Абаде от электроэнергии отключили семь ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, вчера стало известно, что в семи ресторанах проводят массовые торжества. Представители мэрии совместно с сотрудниками милиции выехали на проверку. Установлено, что в одном из заведений проводили свадьбу на 300 человек.

В семи ресторанах принудительно прекратили подачу электричества и оштрафовали, по одному заведению материалы зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167063/
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