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Общество

Более 280 тысяч книг для школ и библиотек Кыргызстана передало USAID

Фото посольства США в КР. Более 280 тысяч книг для школ и библиотек Кыргызстана передало USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) передало 285 тысяч экземпляров детских книг для более чем тысячи государственных школ и библиотек Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в КР.

По ее данным, это 45 наименований новых и адаптированных книг на кыргызском и русском языках: рассказы, сказки, стихи, загадки и другие интересные произведения, рассчитанные на учащихся 1-4-х классов.

Они разработаны в сотрудничестве с местными авторами и иллюстраторами.

посольства США в КР
Фото посольства США в КР. Более 280 тысяч книг для школ и библиотек Кыргызстана передало USAID

Во время церемонии передачи книг USAID также представило свой новый проект «Окуу керемет!», который реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и науки. Эта новая пятилетняя инициатива будет направлена на улучшение математических навыков детей наряду с развитием навыков чтения. Общий бюджет проекта составляет почти $19 миллионов.

В рамках проекта агентство поможет разработать около 1,5 тысячи новых наименований книг в Кыргызстане. В течение следующих пяти лет USAID планирует передать более миллиона экземпляров этих книг и других материалов школам по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166152/
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