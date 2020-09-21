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Общество

В Кыргызстане стартовал конкурс среди школ на лучшую страницу в соцсетях

В Кыргызстане стартовал конкурс среди школ «Лучший медиа уголок». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, с 20 сентября по 25 октября фонд «Центр Поддержки СМИ» принимает страницы в Facebook, Instagram или Youtube-канале (медиауголки) от школьных учителей со всего Кыргызстана.

Как отметила проектный директор фонда Айчурек Усупбаева, в этом году помимо основных тем — медиа и информационной грамотности — было решено включить дистанционное образование и пандемию COVID-19.

«Данная тематика направлена на то, чтобы стимулировать учителей рассказывать про то, как пандемия COVID-19 повлияла на жизни учителей, школьников и их родителей», — добавила она.

Победители получат ноутбук (1-е место) и планшет (2-е и 3-е места).

Подробные условия конкурса можно прочитать по ссылке. Для участия необходимо заполнить и отправить форму. В конкурсе могут принимать участие как действующие, так и новые медиауголки.

По всем дополнительным вопросам звонить: 0707112255 (Whatsapp) — Каныкей Кененсариева, 0777230286 — Тынчтыкбек Досмуратов или писать mediasabakkg@gmail.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165805/
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