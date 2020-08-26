Старшеклассники с нового учебного года смогут получать знания по налогам онлайн

Старшеклассники общеобразовательных школ и студенты неэкономических учебных заведений с нового учебного года смогут получать знания по вопросам налогового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

По ее данным, учащиеся смогут выбрать формат обучения: онлайн или офлайн в учебных заведениях с использованием современных инструментов и технологий, в том числе компьютера, смартфона, ноутбука или других гаджетов.

ГНС дистанционно обучила 116 сотрудников отделов по работе с налогоплательщиками территориальных налоговых органов, которые будут проводить уроки налоговой грамотности для молодежи, используя при этом новые учебные инструменты (аудио- и видеоролики).

В ведомстве добавили, что в рамках сотрудничества с учебными заведениями в дистанционном формате также проведены обучающие тренинги для преподавателей вузов и среднетехнических профессиональных учебных заведений страны.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Улучшение системы развития человеческих ресурсов ГНС», реализуемого совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).