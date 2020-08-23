Неделя-24. Кыргызстан открывает границы, а партии определились с кандидатами

На этой неделе политические партии, которые намерены идти на выборы в Жогорку Кенеш, определились со списками кандидатов в депутаты. Наряду с новыми лицами, молодежью, в них полно и неприятно знакомых кадров, в том числе по парламентской деятельности. Хватает и перебежчиков, которые в политическое межсезонье успели встать под другие флаги. Теперь списки должна проверить ЦИК. А 4 сентября нас начнут ублажать политической рекламой.

Из приятных новостей — Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Правда, снятие ограничений пока частичное. Но уже могут приехать студенты, люди с постоянным видом на жительство, направляющиеся на лечение, следующие на похороны близких родственников.

Фото из интернета. В Бишкеке все меньше людей соблюдают масочный режим, но карантинные ограничения все еще остаются

Коронавирусные послабления сделала и мэрия Бишкека. Так, наконец-то, общественный транспорт столицы теперь работает в выходные и праздничные дни. Но режим с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 23.00 пока оставили. С 20 августа продлили работу кафе и ресторанам, супермаркетам и торговым центрам — с 7.00 до полуночи. Службам доставки еды при строгом соблюдении санитарных норм разрешили работать круглосуточно. Сняли ограничения на посещение парков, скверов, бульваров, площадей, разрешили прокат велосипедов.

Зато студенты и школьники по-прежнему не смогут учиться в обычном режиме. Двери школ откроются только для первоклассников. Остальным предлагают учиться дистанционно. Такое решение Министерства образования вызвало много нареканий со стороны родителей. Когда возобновится учеба в обычном режиме, чиновники сказать не могут, ссылаясь на якобы непростую эпидемиологическую ситуацию в стане.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Удаленная учеба: с какими проблемами придется столкнуться

Фото из интернета. Многие родители недовольны, что детей вновь заставляют учиться удаленно

Переход на дистанционное образование для высшей школы оказался менее болезненным, чем для средней. Это объяснимо: такая форма обучения многим студентам знакома, к тому же они взрослее и лучше мотивированы. Но все не так просто. Об открывшихся возможностях и трудностях, без которых тоже не обошлось, узнала корреспондент 24.kg — «Студенты на удаленке, или Плюсы и минусы дистанционного обучения».

До начала нового учебного года осталось чуть больше недели. В традиционном режиме разрешили обучаться только первоклассникам. Остальным придется грызть гранит науки дистанционно. Многие выступают против онлайн-уроков. Тем более что заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией снизилась. Возможен ли сейчас возврат обычного формата обучения в школе? Подробнее в материале «Возврат обычного режима обучения в школе: за и против».

Учебный год во многих школах начнется в дистанционном режиме. Это значит, родители учеников, особенно начальных классов, и дети испытают дополнительные трудности. Редакция 24.kg спросила у психолога Айгуль Аликановой, как перевести школьника на дистанционку без стресса для него и родителей.

Что не так с избирателями

Фото из интернета. К каждым выборам придумывают новые сомнительные схемы

Списки избирателей становятся краеугольным камнем каждой выборной кампании. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова утверждает, что жалоб на их составление поступает значительно меньше и за это спасибо биометрической системе. Эксперты согласны, что биометрия решила проблему «мертвых душ» и свела на нет карусели при голосовании. Но появилась другая форма фальсификации. Об этом в материале Дарьи Подольской

Почему не летает президентский вертолет

Ежегодно в Кыргызстане 18 августа отмечают День военной авиации. О проблемах в отрасли, неисправном вертолете президента и о том, почему подаренная Россией техника уже вышла из строя, 24.kg рассказал командующий Силами воздушной обороны Кылычбек Айдаралиев.

Как вылечить задыхающийся Бишкек

Фото из интернета. Смог в Бишкеке

Смог в Бишкеке не так давно стал предметом обсуждения в правительстве. Представители государственных органов, столичного муниципалитета отчитались по проводимой работе. Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков отметил, что проблема стала еще более актуальной из-за пандемии коронавируса. Дескать, загрязненный воздух пагубно влияет на здоровье. Но ожидать кардинального улучшения ситуации не стоит, уверена руководитель молодежной экологической организации «МувГрин» Мария Колесникова. Подробнее в материале Марии Орловой «Новая угроза в эпоху пандемии, или Почему воздух в Бишкеке остается грязным».

Коронавирусные манипуляции

Чем дольше в Кыргызстане борются с коронавирусом, тем более странными становятся действия чиновников Минздрава. Уже не знаешь, то ли в ведомстве потеряли калькулятор, то ли в преддверии парламентских выборов хотят смоделировать ситуацию, далекую от реальности. Если так пойдет и дальше, то к октябрю чиновники заявят, что никакого COVID-19 в нашей стране и не было. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Коронавирус в Кыргызстане. О странностях в статистике чиновников Минздрава».

ИФА-тесты. Адреса столичных лабораторий

В Кыргызстане с 21 июля по 12 августа иммуноферментный анализ (ИФА) сдали 13 тысяч 688 человек. Тест ИФА показывает, болел ли человек коронавирусом и выработались ли у него антитела. По данным Минздрава, из общего числа у 48,4 процента людей анализы оказались положительными, это значит, что люди болеют коронавирусом или уже переболели. 24.kg выяснило, где в Бишкеке можно сдать анализы на антитела.

Будет ли электричество этой зимой?

Фото Мамасалы Ташматова. Токтогульское водохранилище

Кыргызстан входит в осенне-зимний сезон 2020-2021 годов с дефицитом воды в Токтогульском водохранилище. И если эту зиму мы еще протянем, то без импорта электричества следующий отопительный сезон будет критическим даже при наличии воды. В ОАО «Электрические станции» 24.kg рассказали, куда делась вода и чего ждать зимой.

Падение экономики Кыргызстана ускорилось

Пошел третий месяц, как в Кыргызстане полностью сняли все карантинные ограничения. Но экономика страны еще не оправилась от шока. Она продолжает феерическое падение. Надежды на то, что процесс замедлится в ближайшие месяцы, пока нет. Подробнее о ситуации в экономическом обзоре 24.kg.

Сибирячка Алена о жизни в Кыргызстане

Фото @alenapuchkina. Алена Пучкина в Бишкеке

Алена Пучкина родилась в 1993 году в Красноярском крае. В детстве занималась лыжными гонками и спортивным туризмом, в университете — лыжным ориентированием и плаванием. Получила спортивное образование. Весной 2017-го приехала в Кыргызстан. Работает тренером по грудничковому плаванию и регулярно участвует в соревнованиях. Обладает огромным запасом энергии и позитивных эмоций. О том, как ей живется в Кыргызстане, Алена Пучкина рассказала в интервью 24.kg.

Брачное насилие

В СИЗО-1 на два месяца водворили несостоявшегося жениха, который похитил девушку для вступления в брак. Жертва ала качуу едва не наложила на себя руки. Предотвратить трагедию помогла глава правозащитного центра «Кылым Шамы» Азиза Абдирасулова. Если бы правозащитница вовремя не забила тревогу, неизвестно, чем закончилась бы эта история. 24.kg напоминает о самых громких историях с умыканием невест.

Красота Кыргызстана в фото и видео читателей

Фото Николая Манаковского. Рассвет в Бишкеке

Лето быстро заканчивается, как это ни печально. Но радует, что многие успели все-таки отдохнуть и хоть немного попутешествовать по Кыргызстану. Тем же, кто так и не успел никуда выбраться, мы предлагаем в качестве компенсации фотографии наших авторов, сделанных в самых разных уголках республики. Подробнее — «Мгновения жизни. Рассвет в Бишкеке и необычные облака».

ДЦП не приговор. О спорте и желании изменить мир

Улан Бердибаев — атлетически сложенный мужчина с высшим образованием, хорошей работой и верными друзьями. Шесть лет занимается джиу-джитсу. А еще у него ДЦП. Каково быть не таким, как все, почему он не входит в объединения лиц с ограниченными возможностями здоровья и как ему помогает спорт, 34-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.