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Общество

Еще один борт доставил в Бишкек кыргызстанцев из Москвы

Сегодня в Кыргызстан прибыл самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Бишкек, сообщает МИД КР.

Домой вернулись 406 кыргызстанцев из России, включая 26 малолетних детей. В Кыргызстан вернулись женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения на родину, такие как тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потеря родных и другие сложные жизненные ситуации.

Ранее сегодня прибыл борт авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Москва — Бишкек. Прилетели 233 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162659/
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