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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Били арматурой, издевались. Милиционеров к ответственности не привлекли

Адвокаты Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» намерены обжаловать в суде бездействие следователя УГКНБ по Джалал-Абадской области. Об этом представители организации сообщили журналистам.

По словам правозащитников, уже больше года не расследуется и не передается в суд дело по статье «Пытка» УК КР, где потерпевшим признан 27-летний Абжал Нурубеков, житель села Торкен Токтогульского района. Уточняется, что проведены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, которые подтвердили, что Абжал Нурубеков подвергался пыткам.

Пытавшим Абжала Нурубекова милиционерам уведомление о подозрении до сих пор не предоставили. «Если бы его вручили, то следователь обязан был бы за установленный определенный срок (в течение двух месяцев) закончить расследование и передать дело в суд. А без вручения этого уведомления у следователя есть неограниченное время тянуть это дело», — считают юристы «Справедливости» и добавляют, что, в случае отказа заявителя, могут привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности по факту применения пыток. Или самого заявителя за дачу ложных показаний.

По поводу неэффективного расследования правозащитники четырежды обжаловали действие, вернее, бездействие следователя УГКНБ в органы прокуратуры, но безрезультатно.

На действия следователя правозащитники написали жалобу в Генпрокуратуру, ГКНБ, Совет безопасности и президенту. В прокуратуре Джалал-Абадской области отметили, что идет досудебное производство.

Напомним, Абжал Нурубеков был задержан в апреле 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Он рассказал своему адвокату, что улики ему подбросили, а чтобы выбить показания, пинали, избивали арматурой по почкам и так сильно, что обмочился.

Абжал Нурубеков с апреля 2019 года пребывает в ИВС Токтогульского района.

Правозащитники недовольны также и действиями врача, проводившего освидетельствование. Представители интересов Абжала Нурубекова обратились в прокуратуру города Джалал-Абада с жалобой на действия медика Джалал-Абадской областной больницы, выдавшего неверное заключение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162582/
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