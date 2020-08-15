Жертвы ала качуу. Восемь громких историй умыкания невест

В СИЗО-1 на два месяца водворили несостоявшегося жениха, который похитил девушку для вступления в брак. Жертва ала качуу едва не наложила на себя руки. Предотвратить трагедию помогла глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова. Если бы правозащитница вовремя не забила тревогу, неизвестно, чем закончилась эта история.

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Цена девушки – один баран

Трижды разведенный 38-летний мужчина решил похитить 21-летнюю девушку. В совершении преступления ему помогли родная сестра и близкий родственник. Жертву увезли в Тюпский район. Родным потерпевшей от ее имени стали писать сообщения о том, что девушка согласна выйти замуж и просит их благословения. Долгое время отец и мать не знали, где находится их дочь, от них скрывали эту информацию.

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Злоумышленников задержали, но родные пытаются оказать давление на девушку. Для примирения они подвезли к дому пострадавшей барана и попросили написать встречное заявление. Основного подозреваемого суд все же взял под стражу, двоих подельников — отпустил под домашний арест.

Злоумышленников задержали, но родные пытаются оказать давление на девушку. Для примирения они подвезли к дому пострадавшей барана и попросили написать встречное заявление. Основного подозреваемого суд все же взял под стражу, двоих подельников — отпустил под домашний арест.

Вторая Бурулай

Похищенная девушка и ее родственники намерены добиться справедливого решения суда. Им в этом помогает ПЦ «Кылым шамы».

По словам правозащитников, зачастую Фемида относится снисходительно к преступлениям, связанным с похищением девушек для принуждения их вступить в брак. «Женихи» чаще всего уходят от уголовной ответственности или отделываются условным наказанием.

Переломной не стала даже трагедия с 19-летней Бурулай Турдалиевой в мае 2018 года. За убийство девушки в здании РОВД похититель получил 20 лет тюрьмы.

В июне того же года в Бишкеке похитили 18-летнюю девушку. Пострадавшая никогда не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение жертвы ала-качуу (ее увезли в Нарын), девушку уже изнасиловали. Во время судебного разбирательства родственники обвиняемого принесли родителям пострадавшей 400 тысяч сомов, чтобы те написали встречное заявление. В итоге суд оправдал молодого человека по статье «Изнасилование», но приговорил к условному сроку за похищение человека.

Самый гуманный суд

В апреле 2019 года в Оше пропала 16-летняя местная жительница. Родители сразу же обратились с заявлением в милицию. Выяснилось, что девочку похитил для замужества 20-летний парень. Однако, когда ее нашли, потерпевшая заявила милиционерам, что знакома с женихом, вступала с ним в половые отношения и осознанно решила выйти за него замуж.

Еще одна несовершеннолетняя стала жертвой ала качуу в Лейлекском районе. Ее похитил 22-летний мужчина. Но в сентябре 2019-го суд его отпустил. Назначив лишь один год пробационного надзора.

В приговоре суда указано, что жертва сама села в машину к обвиняемому, хотя была с ним не знакома. Мужчина воспринял это как согласие и увез ее в соседнее село. В доме их уже ждали родственники жениха. Обвиняемый вину признал, но утверждал, что вернул потерпевшую домой, поскольку она отказалась выйти за него замуж.

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В январе 2020 года в Бишкеке осудили троих мужчин. Они также обвинялись в похищении несовершеннолетней. Подсудимым суд назначил минимальное наказание — два года и шесть месяцев лишения свободы.

Девушка работала кассиром в кафе быстрого питания. Ее похитил малознакомый мужчина. Молодой человек с друзьями насильно посадили потерпевшую в машину и хотел увезти в Талас. По дороге выяснилось, что похищенной всего 17 лет и ее родители обратились в милицию. Похитители отвезли ее домой.

В суде мужчина признал вину, но оправдывался, что девушка соврала ему про возраст, сказав, что ей 21 год.

Добиваться наказания

В Оше идет суд над студентом местного вуза, который в январе похитил и пытался принудить вступить с ним в брак 20-летнюю девушку. Потерпевшую насильно посадили в машину в центре города возле супермаркета. По предварительным данным, потерпевшая знала парня, но замуж за него не собиралась. Заявление в милицию написала ее мама.

Позже милиция задержала двоих подозреваемых. Несостоявшегося жениха водворили в СИЗО. Защита обвиняемого просила отпустить его под домашний арест, мотивируя это тем, что парень еще учится в университете. Однако в связи с тем, что преступление относится к тяжким, суд оставил И.С. под стражей.

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Продолжается и суд в отношении похитителей 28-летней жительницы Бишкека. Девушку пригласили знакомые отдохнуть на Иссык-Куле. Однако вместо побережья ее повезли в дом незнакомого мужчины в Джети-Огузе и стали принуждать вступить с ним в брак. Когда жертва ала качуу отказалась, ее жестоко избили. Потерпевшая является круглой сиротой. Преступлению поспособствовали знакомые женщины, которые обманом вывезли ее на Иссык-Куль.

Потерпевшая обратилась в Ассоциацию кризисных центров, где ей оказали юридическую и психологическую помощь. Из-за пережитого стресса у девушки дрожит рука и нужно серьезное лечение.

Судьбы за сухими цифрами

В 2019 году в Кыргызстане ужесточили наказание за ала качуу. Но ситуация мало изменилась. Ежегодно сотни девушек становятся жертвами похищения и принуждения к вступлению в брак. Запуганные, изнасилованные и чаще всего отвергнутые своими родными, большинство из них вынуждены оставаться с похитителем. Немногие решаются обратиться за помощью в правоохранительные органы или к правозащитникам.

По последним данным, каждая четвертая кыргызстанка в возрасте 15-49 лет пережила физическое насилие. Четыре процента женщин подверглись сексуальному насилию, 14 процентов — эмоциональному или психологическому.

Не все уголовные дела доходят до суда, десятки разваливаются еще на стадии следствия по разным причинам. Одни под давлением родственников и общества (что скажут другие) пишут встречное заявление, другие — принимают компенсацию. В итоге заслуженное наказание получают лишь единицы.