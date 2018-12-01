Вторая Бурулай. Родственники подсудимого принесли пострадавшим 400 тысяч сомов

В Ленинском районном суде Бишкека завершается процесс за закрытыми дверями по делу об изнасиловании и похищении девушки в Джумгальском районе Нарынской области. Приговор суд огласит 7 декабря. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, пострадавшая сторона подала дополнительно гражданский иск о возмещении морального вреда. Ущерб адвокаты оценили в 500 тысяч сомов.

«Родственники обвиняемого принесли матери потерпевшей 400 тысяч сомов и упрашивают написать встречное заявление. Сам парень не понимает даже, что нарушил закон. В суде молодой человек утверждает, что девушку никто не насиловал, все произошло по обоюдному согласию и он ее любит», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Напомним, что 10 июня в столице девушку силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.