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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ученые не пришли к единому мнению о возможности повторного заражения COVID-19

Ученые не пришли к единому мнению о возможности повторного заражения COVID-19. Об этом в эфире проекта «Слово Доктору» сообщил эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля при научно-производственном объединении профилактической медицины Алексей Кравцов.

По его словам, иммунная система неоднозначно реагирует при этой инфекции, которая до сих пор плохо изучена.

«Иммунные ответы организма бывают двух видов. Специфичными, когда вырабатываются антитела к определенному вирусу, и неспецифичными, когда в организме есть клетки, которые защищают нас от инфекций и не позволяют развиваться некоторым болезням», — отметил он.

Эпидемиолог отметил, что у некоторых переболевших обнаруживаются потом антитела, а у кого-то нет. Есть данные и о повторных заражениях.

«Но мы должны понимать, что вирус мутирует. Изначально сообщалось, что в Китае выделили два штамма вируса, один из них крайне патогенный и вызывает очень тяжелую клинику, другой переносится легче и практически бессимптомный. Но, по последним данным, в мире циркулирует уже пять штаммов этого вируса, которые вначале вызывают одинаковую симптоматику», — отметил Алексей Кравцов.

Алексей Кравцов предположил, что антитела при лабораторных исследованиях не определяются, потому что тест-системы были построены на первых штаммах вируса, у которых немного другая антигенная система, и нынешние штаммы они не определяют.

Он добавил, что однозначного ответа, сколько держатся антитела, нет. «Я изучил много медицинских статей по этому вопросу. Кто-то говорит, что титры держатся 10 месяцев, другие авторы утверждают, что до двух лет, то есть медицинский мир еще не изучил этот вопрос до конца», — сказал Алексей Кравцов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161659/
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