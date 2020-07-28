Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше решено провести онлайн

Процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го председательствующий судья Марат Сыдыков предложил проводить онлайн. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

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По его словам, слушания по-прежнему переносятся. Болеют адвокаты, прокуроры. Обвиняемых, содержащихся под арестом в СИЗО, на процесс не привозят.

«Заседание, которое должно было пройти накануне, тоже не состоялось. Судья объявил, что следующее слушание пройдет в формате видеоконференции. Правда, никто из участников процесса не понимает, каким образом. Как, к примеру, подключить подсудимых из следственного изолятора? В СИЗО для этого нет никаких условий», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.