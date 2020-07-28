11:10
USD 76.62
EUR 89.61
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше решено провести онлайн

Процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019-го председательствующий судья Марат Сыдыков предложил проводить онлайн. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

Читайте по теме
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс

По его словам, слушания по-прежнему переносятся. Болеют адвокаты, прокуроры. Обвиняемых, содержащихся под арестом в СИЗО, на процесс не привозят.

«Заседание, которое должно было пройти накануне, тоже не состоялось. Судья объявил, что следующее слушание пройдет в формате видеоконференции. Правда, никто из участников процесса не понимает, каким образом. Как, к примеру, подключить подсудимых из следственного изолятора? В СИЗО для этого нет никаких условий», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160892/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат Замир Жоошев: Равшану Джеенбекову требуется медицинское обследование
Алмазбека Атамбаева, содержащегося в СИЗО ГКНБ, навестила Ирина Карамушкина
Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты требуют приостановить процесс
Один из умерших прокуроров был обвинителем в суде по делу о событиях в Кой-Таше
Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых этапирован в ИК № 47
Поэт Темирлан Ормуков просит возбудить еще одно дело на Алмазбека Атамбаева
Сын Алмазбека Атамбаева госпитализирован с пневмонией
Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID
Юристы подали в суд на спикера Дастанбека Джумабекова за нарушение регламента ЖК
Суд по событиям в Кой-Таше. Канат Сагымбаев отказался сотрудничать со следствием
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
28 июля, вторник
10:58
Медовый месяц в красной зоне. Супруги-медики будут лечить зараженных COVID-19 Медовый месяц в красной зоне. Супруги-медики будут лечи...
10:43
В Кыргызстане скончался известный финансист Айдар Мокенов
10:28
Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше решено провести онлайн
10:08
Вандалы исписали памятник в Парке Победы в Караколе
09:47
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах