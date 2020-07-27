Возобновление работы детских садов в Бишкеке зависит от эпидемситуации

Возобновление работы муниципальных детских садов в Бишкеке зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

Она отметила, что решение приостановить работу детсадов чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия города приняла 6 июля.

«Это связано с тем, что и воспитатели стали болеть, и руководители. Умерла директор детского сада № 148 Жамиля Токтосунова», — рассказала Татьяна Кузнецова.

Она добавила, что решение принято только по муниципальным детским садам.