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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19: нехватка врачей, лекарств, СИЗ в регионах. Президента просят помочь

В регионах отмечается нехватка врачей, медикаментов, средств индивидуальной защиты для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Местные жители просят Минздрав и президента отправить в Иссык-Кульскую область врачей, а сами медики признаются, что вынуждены работать без средств индивидуальной защиты.

Группа режиссера Эрика Абдыкалыкова при технической поддержке Интерньюс в Кыргызстане сняла серию роликов о ситуации с COVID-19 в указанном регионе. 

Отметим, что в республике выявлено 30 тысяч 126 случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, вылечились 16 тысяч 791 человек, умерли 1 тысяча 169.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160495/
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