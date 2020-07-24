COVID-19: нехватка врачей, лекарств, СИЗ в регионах. Президента просят помочь

В регионах отмечается нехватка врачей, медикаментов, средств индивидуальной защиты для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Местные жители просят Минздрав и президента отправить в Иссык-Кульскую область врачей, а сами медики признаются, что вынуждены работать без средств индивидуальной защиты.

Группа режиссера Эрика Абдыкалыкова при технической поддержке Интерньюс в Кыргызстане сняла серию роликов о ситуации с COVID-19 в указанном регионе.

Отметим, что в республике выявлено 30 тысяч 126 случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, вылечились 16 тысяч 791 человек, умерли 1 тысяча 169.