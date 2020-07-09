Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых этапирован в ИК № 47

Процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше в Первомайском районном суде Бишкека не может возобновиться. Болеют адвокаты и обвиняемые.

По словам юриста Бакытбека Автандил уулу, один из его подзащитных Канат Осмоналиев этапирован в ИК № 47. Трое адвокатов, защищающих экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова, находятся на самоизоляции. У него самого, по предварительным данным, пневмония. В ГСИН продолжают отрицать, что среди заключенных, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, в частности, среди фигурантов дела о событиях в Кой-Таше, есть зараженные коронавирусом и пневмонией.

Отметим, что ранее представители Ассоциации юристов Кыргызстана обратились в Верховный суд с требованием ввести во всех судебных инстанциях по стране карантин в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой. Адвокаты заявляли, что только за последнюю неделю от пневмонии скончались пять защитников.