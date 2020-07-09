21:43
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых этапирован в ИК № 47

Процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше в Первомайском районном суде Бишкека не может возобновиться. Болеют адвокаты и обвиняемые. 

По словам юриста Бакытбека Автандил уулу, один из его подзащитных Канат Осмоналиев этапирован в ИК № 47. Трое адвокатов, защищающих экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова, находятся на самоизоляции. У него самого, по предварительным данным, пневмония. В ГСИН продолжают отрицать, что среди заключенных, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, в частности, среди фигурантов дела о событиях в Кой-Таше, есть зараженные коронавирусом и пневмонией. 

Отметим, что ранее представители Ассоциации юристов Кыргызстана обратились в Верховный суд с требованием ввести во всех судебных инстанциях по стране карантин в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой. Адвокаты заявляли, что только за последнюю неделю от пневмонии скончались пять защитников. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158915/
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Врачи больницы на Интергельпо потеряли пульсоксиметр, подаренный волонтерами
Дыши, мой Кыргызстан! Трогательную песню посвятил медикам пианист
В Кыргызстане работают 178 мобильных бригад
В мэрии опровергают подорожание услуг по погребению умерших от COVID и пневмонии
Бизнес и госучреждения закрываются на карантин. Новые графики работы
Еды и СИЗ нет. Дневные стационары Бишкека нуждаются в помощи
Позитивный материал. Наплыв пациентов в стационар «Бишкекпекарня» снижается
В Ош из Санкт-Петербурга вернулись 184 гражданина Кыргызстана
Часть сотрудников ЦИК болеет, но ведомство работает без самоизоляции
На Иссык-Куле на 10 дней приостановили внутренние пассажирские перевозки
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
9 июля, четверг
21:41
За неделю в Кыргызстане оформлено более 11 тысяч электронных счетов-фактур За неделю в Кыргызстане оформлено более 11 тысяч электр...
21:20
Суд по событиям в Кой-Таше. Один из обвиняемых этапирован в ИК № 47
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 июля: дожди, грозы
20:46
Бишкекчане просят проверить законность парковки на бульваре Молодой Гвардии
20:30
Кубатбек Боронов призвал владельцев торговых площадей не брать арендную плату