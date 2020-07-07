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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В каждой больнице будет куратор, чтобы врачи не держали места для своей родни

За каждой больницей, привлеченной в борьбе с коронавирусной инфекцией, будет закреплен один член правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов, отвечая на вопрос о жалобах в социальных сетях в адрес главврачей некоторых больниц, которые бронируют свободные места для своих знакомых и родственников.

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По его словам, сейчас ведется проверка по озвученным фактам. «Я тоже с нетерпением жду ее результатов. К сожалению, несмотря на ситуацию, видимо, есть руководители медицинских учреждений, которые пользуются положением», — сказал Кубатбек Боронов.

Он намерен назначить курирующего в каждую больницу, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

«За каждой больницей будет закреплен один член кабмина. Он будет работать тесно с главным врачом круглые сутки. Как бы там ни было, такого рода информация — большой сигнал. Видимо, нашим больницам нужен внешний контроль. К главврачам, которые пользуются ситуацией, будут приняты жесткие меры», — пообещал премьер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158619/
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