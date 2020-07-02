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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мирбек Атабеков и Анжелика купили кислородный концентратор. Призывают и других

Популярные певцы Мирбек Атабеков и Анжелика Кайратова призывают бизнесменов и звезд шоу-бизнеса присоединиться к инициативе покупки кислородных концентраторов для больниц Кыргызстана. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Мирбек Атабеков перечислил деньги на покупку двух аппаратов. «Мы поддерживаем инициативу бизнесмена Адыла Асанова. Он собрал средства на покупку 70 кислородных концентраторов. В нашей стране есть богатые люди, которые могут выделить солидные суммы», — отметил он.

Анжелика Кайратова выделила средства на один аппарат и выразила готовность бесплатно рекламировать на своей странице аккаунты тех, кто перечислил деньги на покупку кислородных концентраторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158088/
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