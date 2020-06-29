Минздрав вновь просит горожан не ходить по тоям и не заниматься самолечением

Больные с симптомами коронавирусной инфекции обязательно должны обращаться к участковым врачам. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, среди госпитализированных с коронавирусом увеличилось число молодых людей.

«Молодые люди поступают в тяжелом состоянии, так как не воспринимали болезнь всерьез и занимались самолечением. Не занимайтесь самолечением, не слушайте разные советы, обязательно звоните участковому врачу», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Министр еще раз призвал кыргызстанцев соблюдать санитарные нормы.

«Носите маски, не ходите по тоям и другим мероприятиям. Много случаев, когда один член семьи заражает всех остальных», — отметил он.

По стране за весь период COVID-19 заразились 5 тысяч 17 человек. Выздоровели 2 тысячи 294.