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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В департаменте Госсанэпиднадзора за неделю выявили семь случаев COVID-19

В департаменте Госсанэпиднадзора за неделю коронавирус выявлен у семи сотрудников. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности замдиректора департамента Толо Исаков.

По его словам, заразились замдиректора, врачи-лаборанты, водитель. «Это объясняется тем, что наши сотрудники работают с контактными, выезжают в составе мобильных бригад, занимаются отбором проб», — отметил Толо Исаков.

Он добавил, что сотрудников, которые не связаны с эпидемиологическими вопросами COVID-19, перевели на удаленную работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157340/
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