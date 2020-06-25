В департаменте Госсанэпиднадзора за неделю выявили семь случаев COVID-19

В департаменте Госсанэпиднадзора за неделю коронавирус выявлен у семи сотрудников. Об этом 24.kg сообщил исполняющий обязанности замдиректора департамента Толо Исаков.

По его словам, заразились замдиректора, врачи-лаборанты, водитель. «Это объясняется тем, что наши сотрудники работают с контактными, выезжают в составе мобильных бригад, занимаются отбором проб», — отметил Толо Исаков.

Он добавил, что сотрудников, которые не связаны с эпидемиологическими вопросами COVID-19, перевели на удаленную работу.