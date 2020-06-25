Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 166 тысяч 680. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 407 тысяч 78 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 380 тысяч 490), Бразилии (1 миллион 188 тысяч 631), России (606 тысяч 43), Индии (456 тысяч 183), Великобритании (308 тысяч 336), Перу (264 тысячи 689) и Чили (264 тысячи 689).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 115 тысяч 454 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 482 тысяч 162. По сравнению с данными на утро среды показатель вырос на 5 тысяч 217 человек. В том числе в США скончались 121 тысяча 969 человек, Бразилии — 53 тысячи 830, Великобритании — 43 тысячи 165, Италии — 34 тысячи 644, Франции — 29 тысяч 734.

В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 954 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 18 тысяч 765, Узбекистане — 6 тысяч 901, Таджикистане — 5 тысяч 630.