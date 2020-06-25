Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 166 тысяч 680. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 407 тысяч 78 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 380 тысяч 490), Бразилии (1 миллион 188 тысяч 631), России (606 тысяч 43), Индии (456 тысяч 183), Великобритании (308 тысяч 336), Перу (264 тысячи 689) и Чили (264 тысячи 689).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 115 тысяч 454 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 954 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 18 тысяч 765, Узбекистане — 6 тысяч 901, Таджикистане — 5 тысяч 630.